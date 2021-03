Schuttevaer Premium Containerschip Suezkanaal vlotgetrokken, verkeer wordt hervat Facebook

CAÏRO 24 maart 2021, 13:39

Het grote containerschip dat was vastgelopen in het Egyptische Suezkanaal is deels vlotgetrokken en het scheepsverkeer in de druk bevaren waterweg kan spoedig weer worden hervat.

