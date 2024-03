Provincie Groningen gaat de door waterstof aangedreven schoener Ecolution toch niet kopen

Twee jaar geleden had het provinciebestuur de intentie het schip helemaal over te nemen en maakte daartoe 600.000 euro over aan de stichting WadDuurzaam in Lauwersoog, de eigenaar van de Eocolution. Maar nu ziet de provincie hiervan alsnog af. Het heeft twijfels of het nodig is het schip te verwerven, om het op die manier te behouden voor de provincie. WadDuurzaam is en blijft vooralsnog economisch eigenaar en de provincie houdt het juridisch eigendom. De provincie Groningen kijkt in 2026 opnieuw naar de mogelijkheid tot koop en houdt ook de optie open om het schip te verkopen. Tot die tijd blijft de Ecolution geval in de vaart. De jaarlijkse exploitatiekosten bedragen ongeveer 100.000 euro per jaar. Die worden gedekt door de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Het duurzame zeilschip werd in 2007 gebouwd in Groningen, 25,60 meter lang en 5,90 meter breed en in 2010 te watergelaten.

Wubbo Ockels

Het was een idee van de in Groningen opgegroeide natuurkundige Wubbo Ockels, die in 1985 als eerste Nederlander een vlucht door de ruimte maakte. Na diens overlijden in 2014 kwam het duurzame zeilschip in handen van WadDuurzaam.

In 2021 is de Ecolution door ombouw naar waterstofaandrijving nog duurzamer geworden. Het is de bedoeling dat het revolutionaire schip de komende jaren vanuit Lauwersoog, de thuishaven van de Ecolution, wordt ingezet voor innovatiemissies op meerdere evenementen in binnen- en buitenland.