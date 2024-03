Egypte onderzoekt opnieuw uitbreiding Suezkanaal

De eerste ideeën voor de uitbreiding ontstonden in 2021 nadat het containerschip Ever Given bijna een week lang het kanaal blokkeerde. De kosten van het project zijn nog niet duidelijk. Eerder deed Egypte al een uitbreiding van het kanaal ter waarde van ruim 7 miljard euro. Met de voorgestelde uitbreiding wordt het Suezkanaal volgens directeur Osama Rabie van de Suez Canal Authority (SCA) ‘100 procent veilig’.

De omzet van het Suezkanaal daalt al enige tijd omdat schepen de route mijden om de aanvallen van Houthi-rebellen in de Rode Zee. Containerrederij Maersk, de op één na grootste rederij ter wereld, vreest dat de verstoringen kunnen voortlopen tot in de tweede helft van dit jaar. De op twee na grootste ter wereld, de Franse containerrederij CMA CGM, vaart inmiddels wel weer via de Rode Zee.