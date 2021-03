Schuttevaer Premium [UPDATE] Ever Given stremt nog steeds Suezkanaal Facebook

Twitter

Email CAÏRO 25 maart 2021, 13:10

Evergreen Line laat weten dat na 48 uur er nog geen beweging is gekomen in het containerschip Ever Given. Het schip is dinsdag vastgelopen in het Egyptische Suezkanaal. De scheepvaart is nog steeds gestremd.

(Geen abonnee en wilt u toch het hele artikel – 800 woorden – lezen. Klik dan hier)

1 / 2 Graafmachine 2

Graafmachine 2