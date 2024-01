Inkomsten Suezkanaal dalen hard door aanvallen op Rode Zee

SCA-voorzitter Osama Rabie zegt rederijen kortingen te hebben aangeboden om alsnog de gevaarlijk geachte route te nemen. Hier gingen zij echter nauwelijks op in omdat zij liever wachten totdat de onrust wat is gaan liggen. Alleen schepen die grote haast hebben met hun lading, kiezen er volgens Rabie voor om om te varen langs de zuidelijke punt van Afrika.

Door Iran gesteunde Houthi-rebellen vallen sinds twee maanden bijna dagelijks westerse schepen aan in de Rode Zee, om steun te betuigen aan Hamas in de oorlog met Israël. Uit veiligheidsoverwegingen mijden rederijen daarom de belangrijke doorvaarroute waar ook het Suezkanaal onderdeel van is. In de nacht van donderdag op vrijdag reageerden de Britten en Amerikanen met een tegenaanval op de Houthi’s.

In een interview met Financial Times gaf topman Vincent Clerc van rederij Maersk donderdag nog aan dat de vaarstop mogelijk nog maanden kan duren.

Tesla schort productie op

De aanvallen en het omvaren hebben gevolgen voor de leveringsketens. Zo schort Tesla een groot deel van zijn productie in een fabriek bij Berlijn op van 29 januari tot 11 februari. De fabrikant van elektrische auto’s stelt minder onderdelen te ontvangen doordat vrachtschepen de Rode Zee mijden en om moeten varen.

‘De gewapende conflicten in de Rode Zee en de daarmee gepaard gaande verschuivingen in transportroutes tussen Europa en Azië via Kaap de Goede Hoop hebben ook invloed op de productie in Grünheide’, zegt Tesla in een verklaring. ‘De aanzienlijk langere transporttijden creëren een gat in de toeleveringsketens’, voegt de fabrikant toe.