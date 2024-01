Ook Chinese Cosco schort scheepvaart Rode Zee op

De Chinese staatsrederij Cosco heeft de scheepvaart naar Israël via de Rode Zee opgeschort vanwege de aanvallen van Jemenitische Houthi’s als vergelding voor de oorlog in Gaza. Dat melden Israëlische media.

Cosco is het grootste scheepvaartconcern van China. Ook Orient Overseas Container Line (OOCL), dat deel uitmaakt van de Cosco Shipping Group, heeft de scheepvaart op de Rode Zee opgeschort en accepteert sinds december geen vracht meer bestemd voor Israël, onder verwijzing naar operationele problemen.

‘De beslissing van Cosco is belangrijk, omdat het samenwerkt met de Israëlische rederij Zim, die nu meer schepen zal moeten inzetten op de routes naar het Verre Oosten’, meldt het Israëlische financiële nieuwsmedium Globes. De schepen van rederijen Maersk en Hapag-Lloyd mijden voorlopig de Rode Zee.

Tyrrhenian Container Line Service

Cosco heeft nog een andere lijn die het gezamenlijk exploiteert met Zim. In een e-mail aan de Amerikaanse nieuwswebsite CNBC bevestigde Zim dat het zijn activiteiten zal voortzetten. ‘We kunnen bevestigen dat onze Tyrrhenian Container Line Service, die Israël, Fos Sur-Mer (Frankrijk), Genua en Salerno (Italië) verbindt en die gezamenlijk met Cosco wordt geëxploiteerd, zal worden voortgezet door ZIM en momenteel gepland is om wekelijks te blijven opereren’, aldus Zim met de toevoeging dat het bijgewerkte schema in de komende dagen zal worden gepubliceerd.

Lees ook: Maersk mijdt mogelijk nog maanden Rode Zee Lees ook: Rederijaandelen onderuit na gerucht over afspraken met Houthi’s