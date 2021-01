Schuttevaer Premium Schotse vissers zijn woedend over brexit-deal Facebook

De Scottish Fishermen’s Federation (SFF) is woedend over ‘de Deal’ die Boris Johnson met de Europese Unie heeft gesloten. SFF-directeur Elspeth Macdonald laat in een eerste statement weten dat de Schotse vissers furieus zijn omdat EU-vissersschepen nog bijna zes jaar vrij toegang hebben tot Britse wateren.

1 / 1 De Schotse rondvisvloot snoept een fiks deel van vooral het Deense kabeljauwquotum af. (Foto W.M. den Heijer) De Schotse rondvisvloot snoept een fiks deel van vooral het Deense kabeljauwquotum af. (Foto W.M. den Heijer)