ROTTERDAM 23 oktober 2020, 12:00

Vanmiddag verwelkomen we Maira van Helvoirt van LINc in de ProMedia Studio om te praten over het congestieprobleem in de Rotterdamse haven. Kijk en denk mee!

1 / 1 De Dubbelman-vloot in opstand tegen de congestie in de haven van Rotterdam. (Foto Robin van den Bovenkamp) De Dubbelman-vloot in opstand tegen de congestie in de haven van Rotterdam. (Foto Robin van den Bovenkamp)