ROTTERDAM 18 april 2019, 14:06

‘Deze uitspraak is niet alleen teleurstellend voor de getroffen werkgever, maar roept bovendien nieuwe vragen op over de toepassing van de Wml op de internationale zeevaart’, zegt redersorganisatie KVNR in reactie op de uitspraak van de Raad van State over toepassing van de Wet minimumloon (Wml) op havensleepwerk in de haven van IJmuiden. ‘Deze onduidelijkheid kan grote gevolgen hebben voor de toekomst van de Nederlandse zeevaart.’