Als het werkt: plooien

Een schip dat gaat plooien is een nachtmerrie zijn voor elke gezagvoerder. Als oorzaak wordt veelal aangegeven dat het schip op de een of andere manier ongelijkmatig werd beladen. Dat hoeft niet juist te zijn. De theorie achter het plooien is zeer complex en zelfs nog niet eens helemaal begrepen. Bovendien bestaan er vele oorzaken en vormen van plooigedrag.

Laten we met een eenvoudig voorbeeld beginnen. Als het meezit kan een persoon op een leeg colablikje blijven staan zonder dat dit blikje plooit of knikt. De weerstand tegen plooien kan enorm zijn, ook bij colablikjes met erg dunne wanden. Maar hoever kunnen we hiermee gaan? Kan een volwassen persoon ook op een drinkrietje blijven staan zonder dat deze knikt? De knik treedt altijd zijdelings op, maar als het rietje perfect symmetrisch wordt gemaakt, dan zal er geen reden zijn om naar links of rechts of naar voren of naar achteren te knikken. Dus blijft een rietje met een persoon daar bovenop zuiver rechtop staan, zolang alles keurig symmetrisch is uitgevoerd.

Leonhard Euler

Reeds in 1757 hield de wiskundige Leonhard Euler zich met dit vreemde probleem bezig en kwam met een formule voor het knikken van kolommen, zoals colablikjes of kolommen waarop het dak van een gebouw rust. Deze formule ging niet over een ideale toestand, want inderdaad zal een drinkrietje in een perfect symmetrische uitvoering in staat zijn om het gewicht van een perfecte olifant te dragen.

Maar Euler berekende wel de kritische belasting van een kolom bij bijvoorbeeld de geringste aanraking. In deze formule is een grote plaats ingeruimd voor de elasticiteitsmodulus van het materiaal. Een betonnen kolom zal in de praktijk anders knikken dan een metalen of kartonnen kolom. Maar wat belangrijker is, de formule van Euler mocht dan in theorie knap zijn ontwikkeld, in de praktijk voldeed hij niet erg.

Bezwijkgrafiek

Rond 1900 maakte J.B. Johnson een bezwijkgrafiek op basis van praktijkproeven. Dit werd symptomatisch voor alle knik- en plooiberekeningen, die zich blijkbaar niet in wiskundig sluitende formules lieten vangen, maar eerder werden gebaseerd op praktijkmetingen.

Nu is een schip eerder uit platen dan uit kolommen opgebouwd. Toch bestaan er ook duidelijke overeenkomsten tussen een plaat en een kolom. Ook een ideale plaat, neem een rechtopgezette krantenpagina, zou in ideale omstandigheden een grote last moeten kunnen dragen, maar zal eveneens bezwijken door plooien bij de geringste aanraking. En ook hier zijn echt theoretisch volkomen sluitende formules niet voorhanden en wordt met benaderingsformules gewerkt.

Torsieplooiing

Deze benaderingsformules zijn dan weer afhankelijk van de manier van plooien, want van deze manieren bestaan vele soorten, bijvoorbeeld de flexibele torsieplooiing (die bij scherpe hoeken kan optreden), de laterale torsieplooiing (bijvoorbeeld een zijdelings wegknikkend H-profiel), de elasticiteitsplooiing (die optreedt als het materiaal al eens vervormd is geweest).

En bovendien is het moeilijk het knik- of plooigedrag van een samenspel van diverse platen, spanten en stringers uit te rekenen. Bij het bezwijken van één onderdeel is de kans groot dat dit niet wordt opgemerkt, omdat de naastgelegen onderdelen de krachten overnemen. Zelfs in elke plaat treedt een effect op dat lijkt op het opnemen van driehoeken door een meubelmaker in een meubelontwerp om het te verstevigen. In elke plaat zitten vanzelfsprekend diagonalen, die ook als driehoeken werken en de vervorming van de plaat tegengaan.

Computerberekening

In de praktijk worden al deze verschillende methodes in een computerprogramma gestopt die uitrekent of er krachten zullen gaan optreden die boven de maximaal toelaatbare waardes uitkomen. In deze programma’s kunnen gelaste constructies zijn weergegeven als losse onderdelen, die met veertjes bij elkaar worden gehouden. De computer berekent dan de krachten in deze veertjes. Hierbij kan het nodige misgaan of in elk geval op de grens van toelaatbaarheid worden ontwikkeld.

Het filmpje van de zeegaande bulker Arvin, die brak in niet eens zo’n ruwe zee, zal door velen zijn gezien en had weinig te maken met het handelen van de bemanning, maar meer met de sterkteberekening of verlies aan huiddikte, waardoor de sterkte niet meer overeenstemde met de aannames bij de ontwerpberekeningen. Hetzelfde kan het geval zijn bij het beladen. Een schip dat bij een normale beladingsprocedure toch plooit is niet ondenkbaar, bijvoorbeeld door verandering van de elasticiteitsmodulus van het scheepsstaal.

