Schuttevaer Premium KVNR laat zeevaart niet ‘killen’ Facebook

Twitter

Email Den Haag 23 januari 2019, 12:00

De KVNR zal ‘vanzelfsprekend niet lijdzaam toekijken hoe mogelijk het grootste deel van onze zeevaartsector wordt gekilled’. Dat zei Annet Koster, die naar eigen zeggen ‘een hele steile leercurve’ doormaakte in haar eerste jaar als directeur van de redersorganisatie KVNR. In haar toespraak 16 januari op de nieuwjaarsreceptie in het Haagse perscentrum Nieuwspoort hekelde zij het beleid van de inspectie SZW inzake de Wet op het minimumloon (Wml).

1 / 1 KVNR-directeur Annet Koster: ‘Als handhaving doorzet zeggen reders: sorry Nederlandse vlag.’ (Foto Dirk van der Meulen) KVNR-directeur Annet Koster: ‘Als handhaving doorzet zeggen reders: sorry Nederlandse vlag.’ (Foto Dirk van der Meulen)

Reders vrezen handhaving Wet minimumloon voor zeevarenden

‘Niet nog eens tien jaar wachten op piraterijwet’

‘Als KVNR staan wij voor onbelemmerd ondernemen, voor schone schepen en veilig varen met onze mensen’, zei Koster. De redersvereniging is in een nieuwe brochure helder over het halveren van de CO2-emissie tot 2050, volgens internationale afspraken in IMO- verband. De nieuwe voorzitter van Nederland Maritiem Land (NML) , voormalig commandant zeestrijdkrachten Rob Verkerk, nam het eerste exemplaar in ontvangst. ‘We maken heel concreet duidelijk wat wij willen gaan doen om de doelstellingen uit de IMO te gaan halen. Lees ‘m en gebruik ‘m’, hield Koster de reders voor.





Anti-piraterijwet

Op het punt van veilig varen deed zij een dringend beroep op leden van de Eerste Kamer en andere politici haast te maken met invoering van de Wet ter bescherming van de koopvaardij oftewel de anti-piraterijwet.

Koster: ‘We zijn al 10 jaar met dat dossier bezig. Vorig jaar maart was het wetsvoorstel eindelijk door de Tweede Kamer. Bijna een jaar later kunnen we nog steeds niet varen met deze bescherming, omdat de wet nog voorligt in de Eerste Kamer. Ik hoop toch echt dat het niet nóg 10 jaar gaat duren voordat de wet in werking treedt.’





Dreiging en boetes

Belemmering in het ondernemen ervaart KVNR-directeur Koster in de wijze waarop de inspectie van het minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de zeevaart de Wet op het minimumloon probeert te handhaven, met dreiging en boetes. Daarbij gesteund door zeeliedenvakbond Nautilus. Dat brengt volgens de KVNR de positie van Nederland als zeevarende natie en de werkgelegenheid voor zo’n 30.000 zeevarenden in gevaar.

In een statement stelt de redersvereniging op de eigen website: ‘De Inspectiedienst SZW moet zo snel mogelijk stoppen met het op eigen wijze interpreteren van de Wet minimumloon op zeeschepen onder Nederlandse vlag, omdat deze wet daar niet geldt en de nu gewijzigde lijn van handhaving grote schade toebrengt aan de bedrijfstak en de werkgelegenheid van Nederlandse zeevarenden.’





Probleem en uitdaging

Zoals de Nederlandse scheepsbouw bij de omstreden refit van de Oasis of the Seas hardhandig werd geconfronteerd met de inspectie SZW over handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), heeft de zeevaart volgens Koster ‘een soortgelijk probleem en uitdaging’ met de Wml.

Zij verwees naar ‘een ongunstig vonnis’ tegen havensleepdienst Iskes, die met Filipijnse matrozen vaart - red. ), waarmee de inspectie SZW doorgaat richting andere Nederlandse rederijen met buitenlands personeel. Er is volgens de KVNR-directeur een voornemen tot boete uitgegaan met ‘een redenering die zo breed is dat die al onze rederijen gaat treffen’. Het gaat volgens haar over ondernemers die een thuishaven in Nederland hebben, over ondernemers die Nederlands zijn, ondernemers die regelmatig een Nederlandse haven aandoen en nog vier vergelijkbare criteria.

‘Ik kan u vertellen: al mijn leden gaan eronder vallen. Dat betekent: de lijndiensten, de ferrymaatschappijen, de offshore, zeg maar het allergrootste gedeelte’, waarschuwde Koster. In de Nederlandse zeescheepvaart werken momenteel zo’n 5000 Nederlanders, officieren over het algemeen. Daarbij zijn er zo’n 22.500 buitenlandse zeevarenden bij Nederlandse rederijen in dienst en nog eens 2500 man aan walpersoneel.





Sorry Nederland

Koster: ‘Ik wil niet dramatisch doen en wil hier ook zeker niet een negatieve toon neerzetten. Maar op het moment dat deze trend van handhaving van de Wml zich gaat doorzetten, dan ben ik heel erg bang dat een heel groot deel van onze leden zegt: sorry Nederland, sorry Nederlandse vlag, wij gaan het niet meer doen. Terecht of niet terecht, dat heeft alles te maken met sentiment en met het veelgenoemde “level playing field”.’

De KVNR-directeur toonde zich door de kwestie geraakt, maar tegelijk strijdvaardig. ‘Wij proberen ons juridisch te verweren en we staan onze leden, die door dit soort boetes en acties worden getroffen, ook juridisch bij. We zijn ook zeker in overleg met Sociale Zaken, ook met ons eigen ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en met Nautilus.’

Vanuit haar mantra (‘positief, positief, positief’) beloofde Koster er als KVNR alles aan te zullen doen om de belangen van de leden te behartigen. ‘We gaan erop inzetten dat wij 2019, ondanks alle risico’s, tot een prachtig jaar zullen maken en een jaar van kansen.’