Wat me opvalt bij deze uitspraak is dat de bootsman van alles doet wat niet gevraagd is maar de kapitein schuldig is.



Quote;

Na een mislukte poging om met een tros vanaf de bak het schip naar de wal te trekken, probeerde de bootsman zonder instructie van de kapitein hetzelfde met de kaapstander op het werkdek en een tros vandaar naar de wal. Daarbij brak de tros. De kapitein had op dat moment de bemanning nog niet aangegeven dat het afmeren gereed was. Er was geen communicatie geweest tussen kapitein en bootsman. Dus ook niet op het moment dat het niet lukte het schip dichter naar de kant te krijgen en hij wilde overleggen met de stuurman

Unquote.



De kapitein is schuldig omdat hij geen commando heeft gegeven dat aanmeren voltooid is. Juist daarom moet de bootsman toch niets doen zonder overleg?

En hij is schuldig omdat hij geen toolbox heeft gehouden. Lijkt me dat het voor de kapitein ook lastig inschatten is geweest hoe het aanmeren zou verlopen en dat het hem goeddacht om dat ter plekke te beoordelen en geen standaard procedure op te stellen voor een onbekende situatie. Dat zou ook verwarring veroorzaken, lijkt me.

Maar hoe dan ook, geen verwijt aan de bootsman die op eigen houtje (met goede intenties) van alles onderneemt wat uiteindelijk fout afloopt. Waarom komt deze daarmee weg? Iedere kapitein/schipper weet dat er niets gevaarlijker is dan bemanning die denkt zelf van alles te moeten doen zonder overleg. Het lijkt me dat deze bootsman meer te verwijten valt dan de besluiteloze kapitein.

Of ben ik met mn gedachten te kort door de bocht?