Hengelo (O) 7 juni 2018, 14:00

Een afnemende capaciteit en een toenemend ladingaanbod verbeteren gestaag de rentabiliteit van de Europese shortsea-sector. Toch is de overcapaciteit nog niet uit de markt. Voor verder herstel kunnen Europese reders hun nieuwbouwplannen beter nog even in de ijskast laten staan.