BRUSSEL 26 mei 2017, 14:00

De wereld kijkt nog steeds vreemd aan tegen vrouwelijke officieren op zeeschepen. Daarvan getuigde Elvira Deleu, derde officier bij de Belgische Exmar Shipmanagement onlangs in haar toespraak over maritieme loopbanen op European Shipping Week in Brussel.