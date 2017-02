Schuttevaer Premium Duitse sleepdiensten in Spaanse handen Facebook

HAMBURG 25 februari 2017, 19:00

Linnhoff Schiffahrt heeft de twee bekende Duitse sleepvaartrederijen Unterweser Reederei (URAG) in Bremerhaven en Lütgens & Reimers (L&R) in Hamburg verkocht aan de Spaanse rederij Boluda Towage and Salvage.