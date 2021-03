Schuttevaer Premium Online SCTW-cursussen breken door Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 01 maart 2021, 09:00

Onder invloed van de coronapandemie is het aanbod van online STCW-cursussen voor zeevarenden enorm toegenomen. Maar is de kwaliteit daarvan wel gegarandeerd? Wie als zeevarende een certificaat Security Awareness of Passenger and Cargo Safety nodig heeft, moest daar tot voor kort namelijk meestal meerdere dagen voor naar een opleidingscentrum en legde daar een toets af.