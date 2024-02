Kamermotie Maritieme Autoriteit voelt voor KVNR als kleine overwinning

Belangenbehartiging

Er ging gejuich door het KVNR-kantoor toen 30 januari in de Tweede Kamer de motie voor de oprichting van een Nederlandse Maritieme Autoriteit werd aangenomen. KVNR-directeur Annet Koster weet dat er nog veel water onder de brug door moet voordat het echt zover is, ‘maar het is een belangrijk signaal’.