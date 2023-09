Ingezonden: ‘Beleidsmakers zijn ziende blind’

Europese modal shift

De Europese modal shift komt niet van de grond, lezen we in vakbladen. Hoe is het mogelijk? Europa doet toch zo zijn best. Kennelijk denkt men, minister Harbers voorop, dat met subsidie geven aan containervervoer het wel voor elkaar komt, terwijl je misschien een klein beetje wint op vervoer over de weg, maar via een achterdeur nog veel meer verliest. En dat verlies wordt kennelijk niet gezien, want men is ziende blind.