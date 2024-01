Hoop, dankbaarheid en visie

De zeevaart kan momenteel niet meer veilig langs Jemen varen vanwege aanvallen van Houthi’s. Stelt u zich eens het hypothetische scenario voor dat rebellen veilig transport over de binnenwateren zouden hinderen. Naast de veiligheidsrisico’s, zouden de economische gevolgen enorm zijn. De dagelijkse berichten overspoelen ons over energieschaarste, woningtekort, personeelsgebrek, vergrijzing, klimaatverandering, grote verduurzamingsopgaven en economische onzekerheid. Het lijkt soms alsof we in een stroomversnelling zitten, zonder te weten waar de rivier ons heen voert. In onzekere tijden kunnen hoop en dankbaarheid als mentale ankers stabiliteit geven en kan een visie als kompas helpen op koers te blijven.

We kunnen niet altijd de omstandigheden controleren, maar we kunnen wel onze reactie erop beheersen. Dus laten we ons focussen op de dingen waar we wél invloed op hebben. Laten we streven naar een sprankje hoop, zelfs in de moeilijkste momenten. En laten we dankbaar zijn voor de kleine, alledaagse zegeningen die ons leven kleur geven.

Hoop en dankbaarheid

Hoop draait om optimisme en verwachting. Het is niet het negeren van de realiteit, maar het omarmen van mogelijkheden, hoe klein ze ook mogen lijken. Hoop is een bron van inspiratie en veerkracht en helpt ons om te gaan met uitdagingen, tegenslagen en onzekerheid. Dankbaarheid is het omarmen van de zegeningen die ons omringen. Het is de erkenning van de dingen die we soms als vanzelfsprekend beschouwen, maar die ons leven verrijken. Dankbaarheid is meer dan alleen maar tevreden zijn; het is een dieper gevoel van erkentelijkheid voor wat we hebben, ongeacht of het groot of klein is.

Strategische visie als kompas

Hoop biedt inspiratie. Dankbaarheid vervult ons. Maar een strategische visie geeft richting, helpt bij het navigeren in een steeds veranderende omgeving. Hoop, dankbaarheid én visie, het klinkt als het bekende trio ‘geloof, hoop en liefde’. Samen vormen ze een kompas in onzekere tijden. Laten we in 2024 onze koers uitstippelen met een hart vol hoop, een geest vol dankbaarheid en een visie als leidraad. Het zijn geen magische toverstokken die alle problemen doen verdwijnen, maar wel trouwe metgezellen die ons door moeilijke momenten heen kunnen loodsen.

Lees ook: Doen of Laten? Kerstgedachten in uitdagende tijden Lees ook: Nieuwe KNMI-klimaatscenario’s, koers bepalen in onzekere tijden