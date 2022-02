‘RoRo-schepen kwetsbaarder voor brand door lading’ Facebook

MÜNCHEN 22 februari 2022, 09:30

Het aantal branden aan boord van grote schepen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het is inmiddels de derde oorzaak voor het verliezen van schepen, zo stelt verzekeraar Allianz in het jaarlijkse AGCS Safety & Shipping Review.

Het ontbreken van interne schotten kan een negatief effect hebben op de brandveiligheid en een kleine brand in één voertuig of batterij kan zeer snel uit de hand lopen', aldus Allianz.

(René Quist)