Column BLN-Schuttevaer: Kan het nog erger….?

ZWIJNDRECHT 23 december 2021, 10:00

Ik begin deze keer in het Amsterdamse. Daar was het de afgelopen weken spannend. Er was een kort geding voor nodig om onze kegelligplaatsen ADM-West terug te krijgen. Die waren na een actie van de nieuwe eigenaar van de ‘ADM-West’ niet meer toegankelijk. Dikke schrik bij de Havendienst en onze tankvaartleden. Wij zijn, samen met de terminals en BLN-tankvaart, naar oplossingen gaan zoeken, korte termijn en lange termijn. Het is al geruime tijd woekeren met ruimte voor alle schepen in Amsterdam. Zolang het gemiddelde weken zijn lukt het net, maar er hoeft maar een piek in de aanvoer te zijn en het loopt klem.