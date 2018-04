Schuttevaer Premium Damen InvaSave 300 in steeds meer zeehavens Facebook

Twitter

GORINCHEM 8 april 2018, 08:00

Het Damen-concern is voorbereid op het moment waarop vrijwel elk zeeschip over een ballastwater-behandelsysteem moet beschikken. Het bedrijf heeft daarvoor Damen Green Solutions opgericht om boordsystemen in te bouwen als retrofit. Ook ontwikkelde het de InvaSave 300, een mobiel ballastwater-reinigingssysteem dat in havens wordt aangeboden.