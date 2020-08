Schuttevaer Premium Enkhuizen Zeevaartschool komt met cursus kapitein-eigenaar Facebook

ENKHUIZEN 07 augustus 2020, 09:00

Een goede kapitein beschikt niet automatisch over de kennis die nodig is om ook een succesvolle kapitein-eigenaar te zijn. Voor zeelieden die overwegen scheepseigenaar te worden, introduceert de Enkhuizen Zeevaartschool daarom een korte cursus ‘Kapitein-eigenaar – Ondernemerschap in Scheepvaart’.

