‘Verduurzaming is voor de maritieme industrie niet langer een wens, het is een noodzaak voor continuïteit’

‘Van een traditioneel ontwerp- en engineeringsbureau voor de Nederlandse jachtbouw groeien we steeds meer naar een innovatief onderzoeksbedrijf met daarbij ontwerp en engineeringstaken. De behoefte en vraag naar verduurzaming speelt een steeds grotere rol bij Kroes Marine Projects. Als ontwerpers en engineers weten we hoe gaaf het is om aan de meest schitterende jachten te mogen werken die bij Royal Huisman, De Vries Makkum, Van Lent, Vitters of Heesen worden gebouwd. We mogen ons uitleven aan projecten waar geen nee te koop is. Het vergt passie, kennis en inzicht om te kunnen bedenken hoe high tech producten door een ander gemaakt kunnen worden, om dat te kunnen berekenen, tekenen en modelleren. Dat is van dag één de basis van Kroes Marine. We werken in een zeer uitdagende wereld waar de lat hoog ligt. Wat we doen is vakinhoudelijke topsport, waarin vernieuwing en verbetering een belangrijke rol speelt. Het geld is er om het allerbeste te bedenken en te maken, veel innovatie uit de superjachtwereld vindt uiteindelijk zijn weg naar serie-gebouwde jachten. Naast dat werk aan megaprojecten voor grote werven, is het ook heel leuk om kleine projecten van A tot Z aan te pakken, zoals snelle crewtenders voor het Wad of luxe sloepen.’

Synergie en kansen

‘De laatste paar jaar doen we in toenemende mate research naar verduurzaming. Zo hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de Nederlandse garnalenvisserij te verduurzamen in opdracht van de Visserijbond. We hebben voor het Amsterdamse vervoersbedrijf de nieuwe elektrische ponten ontworpen, die binnenkort gebouwd gaan worden. Nu onderzoeken we de verduurzamingskansen van schepen van het Rotterdamse havenbedrijf. Het is werk dat in toenemende mate voor ons van belang wordt. En het is een mooie aanvulling, omdat je na het onderzoek ook vaak bij de implementatie, ontwerp en engineering, betrokken wordt. Onderzoek betekent een verbreding van ons werk, waar we andere kennis en disciplines voor nodig hebben. Nieuwsgierigheid naar de inventieve mogelijkheden van verduurzaming: van materialen, voortstuwingopties, het efficiënter kunnen bouwen, het verlagen van de totale footprint van een schip, van bouw tot gebruik. Het vereist communicatieve vaardigheden om informatie boven tafel halen uit andere vakgebieden en analytisch kunnen denken.

‘Ik zie een mooie synergie met onze brede ontwerp- ervaring en ons inzicht in de technische mogelijkheden: verduurzaming betekent ook voor Kroes Marine Projects veel kansen. Nieuwe mensen, nieuwe inzichten. Het maakt onze toekomst spannender, uitdagender, breder en meer multidisciplinair.’

