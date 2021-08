Schuttevaer Premium Innovaties Alphatron Marine drijven op input schippers Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 04 augustus 2021, 20:00

Het hoofdkantoor van Alphatron Marine aan de Rotterdamse Schaardijk ligt pal aan de Nieuwe Maas en kijkt uit op de Van Brienenoordbrug. Om de paar minuten komt er een binnenvaartschip voorbij. ‘Het komt regelmatig voor dat een schipper bij ons afmeert om iets uit het magazijn op te halen, of om gewoon een bak koffie te doen en te praten over de nieuwste ontwikkelingen in de markt’, zegt Peter van Veen, manager binnenvaart bij Alphatron Marine.