Diploma’s worden eindelijk uitwisselbaar

ROTTERDAM 11 april 2021, 15:00

Er is een nieuw, uniform stagehandboek voor de Europese binnenvaart. In de toekomst wordt Engels de voertaal en vanaf 22 januari 2022 kunnen matrozen, schippers en kapiteins studeren waar ze willen. De lesstof wordt overal gelijkgetrokken, waardoor diploma’s uitwisselbaar worden en de veiligheid op de binnenwateren omhoog gaat. Tevens moet deze Europese harmonisatie van het binnenvaartonderwijs de bijl zetten in het schreeuwend personeelstekort in de sector.