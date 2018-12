Schuttevaer Premium Reddingshelikopter ingezet bij medisch noodgeval op de Eems (video) Facebook

WEENER 30 december 2018, 17:45

Een noodgeval op een binnenvaartschip op de Eems bij Weener heeft maar eens weer bewezen hoe belangrijk aanlegplaatsen met afloopmogelijkheid voor de binnenvaart zijn. De schipper van de Nederlandse tanker Jowi deed zaterdagmiddag 29 december een noodoproep dat een bemanningslid dringend medische hulp nodig had.

Hij deed de oproep terwijl hij zijn schip net beneden de Friezenbrücke in Weener had vastgemaakt. Behalve de ambulance en een noodarts werden ook de brandweer van Leer en de waterreddingsdienst uit diezelfde plaats gealarmeerd. Het plan was om het medische personeel met de boot van de waterreddingsdienst over te zetten. Maar vanwege het lage water en de sterke stroming lukte het niet de boot te water te laten en de dokter en het ambulancepersoneel aan boord te nemen. Ook met een lange ladder kreeg de brandweer het niet voor elkaar het schip te bereiken.





Lier

Op ongeveer hetzelfde moment kwam het patrouilleschip Lüneburg van de douane langs, dat via de Eems op weg was naar de thuisbasis. Ook de bemanning daarvan zag geen kans om de medische hulpverleners aan boord te nemen. Ondertussen was de ADAC-reddingshelikopter Christoph 26 uit Sanderbusch bij Wilhemshaven opgeroepen. Deze beschikt als een van de weinige reddingshelikopters in de omgeving over een lier.





De noodarts werd met behulp van die lier aan boord getakeld. Nadat de patiënt gestabiliseerd was kon hij van het schip getakeld worden en aan land worden afgezet. Hij is vervolgens met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Wat hij mankeerde heeft de politie niet bekend gemaakt. Zijn conditie was wel zo dat de patiënt zelfstandig naar de ziekenauto kon lopen.





Diezelfde politie zegt dat de redding nog langer had geduurd zonder inzet van de reddingshelikopter. 'Want terwijl het schip op minder dan 50 meter van de dijk lag, was het onmogelijk het schip direct te bereiken,' schrijft de politiewoordvoerder in het persbericht over de kwestie. ( BO