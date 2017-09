Tanker bij Bath met vijf slepers weer vlot Facebook

Twitter

BATH [update] 20 september 2017, 16:00

Vijf slepers van Multraship en Kotug Smit Towage zijn er woensdagmiddag 20 september om 15:46 uur bij hoog water met weinig vermogen in geslaagd de lege olietanker Seatrout vlot te trekken in het Nauw van Bath. De tanker was daar ’s morgens vroeg omhoog gelopen na een aanvaring met de bulkcarrier Usolie.