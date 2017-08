16 slepers trekken CSCL Jupiter weer vlot (Storify) Facebook

Twitter

Email BATH [update] 14 augustus 2017, 21:00

Het containerschip CSCL Jupiter, dat maandagochtend 14 augustus ter hoogte van Bath op de Westerschelde vastliep, is 's avonds even na 9 uur door een 16-tal slepers bij hoog water weer vlot getrokken. De grote vaart van en naar Antwerpen was de hele dag grotendeels gestremd.

1 / 1 De Jupiter is vastgelopen bij Bath op de Westerschelde. (Foto Adri van de Wege) De Jupiter is vastgelopen bij Bath op de Westerschelde. (Foto Adri van de Wege)

De containerreus CSCL Jupiter (366 x 51 meter met een diepgang van 13,70 meter) was volbeladen onderweg van Antwerpen naar Hamburg, toen ze door een technisch mankement rond 8 uur 's ochtens in het slib vastliep. Het schip zou na een motorstoring uit het roer zijn gelopen. Het in 2011 gebouwde schip heeft een laadvermogen van 155.000 ton.

Veel slepers probeerden het schip los te tornen, maar zonder succes. De bulbsteven lag al snel droog, aan het eind van de middag werd er door nieuwsgierigen omheen gelopen. Op de dijk deed de ijscoman goede zaken en het ramptoerisme verstopte de wegen.

Ultieme sleeppoging

Bij hoogwater om 20.55 uur deden 16 slepers, waaronder vier van Multraship (de 13, 27, 30 en 31), negen van KotugSmit (de Union-slepers Kodak, Panda, Hawk, Emerald, Eagle, Amber en Grizzly, de Lieven Gevaert en de SD Salvor) en drie van Fairplay (de 4, 14 en 27), een ultieme poging om de haven van Antwerpen voor groter onheil te behoeden. Met de achterballasttanks gevuld met water om het voorschip omhoog te krijgen, lukte het de CSCL Jupiter weer in open water te trekken. Het schip gaat terug naar het Delwaidedok in Antwerpen .(MdV/AvdW)