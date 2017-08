Schuttevaer Premium ‘We praten in de Kamer amper over binnenvaart' Facebook

Twitter

Email SITTARD 21 augustus 2017, 09:00

Er wordt in de Tweede Kamer veel te weinig over de binnenvaart gesproken. Maar als het aan Tweede Kamerlid Martijn van Helvert van het CDA ligt, gaat dat veranderen. Net als dat hij blijft hameren op meer helderheid over de rol van de bevrachter in de binnenvaart.