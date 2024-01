Visafslag Scheveningen ziet omzet dalen

4 miljoen euro minder

Er is vorig jaar 4642 ton vis verhandeld via de veilingklok in Scheveningen. Dat leverde een omzet op van 23,5 miljoen euro, bijna vier miljoen minder dan in 2022. Een groot deel van de omzet werd gerealiseerd door de vangsten van de vloot van rederij Jaczon/Vrolijk.