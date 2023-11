CMC presenteert grootste stabilisator-vin op Metstrade Amsterdam

investering van 10 miljoen

CMC heeft de grootste stabilisator-vin voor superjachten gepresenteerd op Metstrade in de RAI in Amsterdam. De nieuwe elektrische vin Stabilis 5.0 wordt in de lente van 2024 voor het eerst ingebouwd. ‘We hebben de vin niet meegenomen, want die is zeven meter breed. Wel staan we hier met het koppelstuk en dat is meer dan twee meter hoog’, vertelt directeur Sam Crockford trots bij zijn stand.