Aftellen naar Ship of the Year-award

Over een paar uur weten we wie er vandoor gaat met de Ship of the Year-award, voorheen Schip van het Jaar-prijs. De afgevaardigden van Kotug/Padmos, Damen en Neptune Marine zullen met trillende handen het gala-kostuum aantrekken voor het Maritime Awards Gala vanavond. Nog een keer de genomineerden op een rijtje.

De drie kanshebbers hebben één ding gemeen. Stuk voor stuk zijn het innovatieve schepen. Er kan er maar één de opvolger worden van Viva. Wordt het een elektrische duwboot, een elektrisch sleepbootje of een futuristisch ‘spaceship’?

E-Pusher, Kotug/Padmos

De E-Pusher 1 Type M is de eerste in een serie van modulaire en schaalbare elektrisch aangedreven duwboten, een heel vernieuwend concept waarmee wordt gekozen voor een eigen benadering op verduurzamen in de binnenvaart. Padmos heeft de opdracht gekregen van Kotug om het gehele ontwerp te maken van het eerste exemplaar en deze ook te bouwen. Het ontwerp is vergaand modulair gemaakt waardoor onderdelen compleet parallel van elkaar geproduceerd en vervolgens geassembleerd kunnen worden.

De combinatie van een polyethyleen drijflichaam met een stalen frame en elektrische aandrijving is nog niet eerder vertoond in de scheepsbouw. Het HDPE drijflichaam maakt het ontwerp een stuk lichter, wat het schip een minder waterverplaatsing en kleinere diepgang oplevert, resulterend in een lager energieverbruik wanneer het schip vrij (zonder bakken) vaart en geschikter voor lagere waterstanden.

Sleepboot Sparky, Damen

E-sleepboot Sparky is op eigen initiatief ontwikkeld en gebouwd door Damen Shipyards, waarbij in de loop van het traject Ports of Auckland Limited zich aandiende als klant. Sparky vaart sinds juli 2022 onder de vlag van Nieuw Zeeland in de haven van Auckland. De eisen die aan het schip werden gesteld waren: de sleepboot moest volledig emissieloos kunnen werken met minimaal twee assistenties voor aan- en afmeren per dag. De minimale paaltrek moest 70 ton zijn.Het ontwerpteam van Damen Shipyards heeft, op basis van de vereisten, gekozen voor een volledig elektrische voortstuwing met als energiebron oplaadbare batterijen van het type LTO (Lithium Titanate Oxide). De toegepaste batterij bestaat in totaal uit 2240 modules met een gezamenlijke capaciteit van 2782 kWh.

Sparky kan gevaren worden met twee bemanningsleden en is in de haven geheel emissieloos. De kapitein heeft rondom een vrij uitzicht. Naast het invullen van de eisen van Ports of Auckland, is er in het ontwerp rekening gehouden met flexibiliteit in het systeem, waardoor bij volgende bouwnummers van dit scheepstype de voorstuwingsinstallatie eenvoudig kan worden op- of afgeschaald. Hierdoor is het concept zeer geschikt voor seriebouw.

Canopée, Neptune Marine

De Canopée is een open top RoRo-schip dat bedoeld is om componenten en brandstof voor Ariane-raketten van Frankrijk naar Frans-Guyana te vervoeren. Het schip heeft een lengte van 121 meter, een breedte van 22 meter, een ontwerpdiepgang van 4,3 meter en een ontwerpsnelheid van 16,5 knopen. Het schip vervangt twee schepen van 115 x 20 meter.Doordat het schip in Frans-Guyana een rivier op moet varen is de maximale diepgang aldaar slechts 3,8 meter. De lichte, volumineuze lading die vervoerd moet worden vereist bovendien veel dekoppervlak binnen beperkte hoofdafmetingen. Dit resulteert in een volumineus, breed, ondiep schip. De lading vereist echter lage versnellingen terwijl het beoogde vaarschema een hoge snelheid vereist.

De Canopée moet voldoen aan een veelheid van soms conflicterende eisen binnen zeer beperkte hoofdafmetingen, wat leidt tot een complexe ontwerpuitdaging. Dit resulteert in een volumineus, breed, ondiep schip. De lading vereist echter lage versnellingen terwijl het beoogde vaarschema een hoge snelheid vereist.

Om de beoogde snelheid op een efficiënte manier te behalen is een unieke rompvorm ontwikkeld en is het schip voorzien van hulpvoortstuwing middels vier Oceanwings wingsails, die op basis van een vaarschema van één roundtrip per maand tijdens de overtocht een brandstofbesparing van zo’n 18% moeten opleveren.