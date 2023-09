Deze week in de nieuwe Schuttevaer: duwbootschippers voelen zich de dupe en Alexia doopt Vox Alexia

Rotterdamse duwbootschippers voelen zich de dupe van onbetrouwbare gemeentepolitiek, de eerste doopceremonie van Prinses Alexia is een feit en de enige echte Schuttevaer Motorenquiz 2023; lees het in deze editie van Weekblad Schuttevaer.

Schuttevaer opent deze week met een artikel over duwbootschippers die zich misleid voelen door het gemeentebestuur van Rotterdam. Het geplande gebiedsverbod voor vervuilende motoren werd eind vorig jaar afgeblazen, terwijl meerdere schippers hun motor al hadden vervangen. Lees er meer over in dit artikel.

Nog een weekje te gaan en dan vindt in Alblasserdam de derde editie van het Scheepsmotoren Event plaats. Diverse experts gaan u daar bijpraten over de laatste ontwikkelingen op motorengebied. Benieuwd wat er allemaal op het programma staat? U leest het in dit overzichtsartikel.

Dan de accijnsvrijstelling, die in heel Europa onder druk staat. Accijnsvrije brandstof levert de internationale scheepvaart in Nederland jaarlijks een belastingvoordeel op van circa 6,7 miljard euro. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) zegt onder voorwaarden te kunnen leven met afschaffing. Lees er meer over in dit artikel.

In de zinderende hitte doopte Prinses Alexia afgelopen zaterdag Van Oord’s nieuwe sleephopperzuiger Vox Alexia. Schuttevaer was erbij.

Met het oog op de toekomst heeft Wärtsilä een mediumspeed verbrandingsmotor op de markt gebracht waarmee niet alleen op dieselolie en LNG kan worden gevaren, maar ook op brandstoffen zoals ammoniak en methanol. Volgens het Finse bedrijf markeert de W25 een nieuw tijdperk van toekomstbestendige middelsnellopende motoren met een kleine cilinderboring, zo staat in het artikel.

Verder namen we een kijkje op het STC, waar zij-instromers met een heuse simulator stuurhut terecht kunnen voor hun praktijkexamen schipper binnenvaart. ‘Het is zo realistisch, dat één examinator zeeziek werd en ervan afziet om hier examens af te nemen’. De reportage is hier te lezen.

Tot slot, test uw kennis over scheepsmotoren in de gloednieuwe Schuttevaer Motorenquiz! Alleen de echt kenners maken kans op de unieke en felbegeerde Schuttevaer-SHVP wisseltrofee. Doe de quiz hier.

