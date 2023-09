Prinses Alexia doopt Vox Alexia in Rotterdam

Prinses Amalia heeft zaterdagmorgen in Rotterdam Van Oord’s nieuwe sleephopperzuiger Vox Alexia gedoopt. registreren. De doopceremonie vond plaats aan de Wilhelminakade in Rotterdam. De prinses knipte een lint door en daarmee was het schip gedoopt. Ze deed dat met ceo Pieter van Oord aan haar zijde.

Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam was aanwezig. Ook waren er 2000 genodigden die keken naar de doop.

Na de doop kreeg Prinses Alexia een rondleiding over het schip en sprak zij met een aantal medewerkers, waaronder bemanningsleden en leden van de vereniging Young Van Oord.

De Vox Alexia is een zogenoemde sleephopperzuiger: een schip dat zand, klei en grind van de waterbodem kan opzuigen. Dat kan van groot nut zijn voor kustbeschermingsprojecten.

De Vox Alexia heeft twee zusterschepen, Vox Apolonia en Vox Ariane. Beide zijn al in de vaart en werden ook gedoopt in Rotterdam. De 138 meter lange sleephopperzuigers zijn geschikt om op LNG te varen. Vox Alexia is gebouwd door Keppel Offshore & Marine in Singapore.