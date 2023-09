Scheepsmotoren Event 2023: een voorproefje

19 september

De derde editie van het Scheepsmotoren Event staat voor de deur. Diverse experts komen 19 september naar Landvast in Alblasserdam om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen op motorengebied. Om u een beeld te geven, hier een overzicht van wat de sprekers eerder al eens uit de doeken deden in Schuttevaer.