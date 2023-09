ASV waakt voor reverse modal shift door stremming Julianakanaal

Door problemen uit het verleden bij gebruik van een bouwkuip heeft Rijkswaterstaat ervoor gekozen om het kanaal nu voor een deel droog te zetten bij werkzaamheden. Dit betekent dat een deel van het Julianakanaal tussen brug Berg en sluis Born gestremd zal worden voor scheepvaart. Hoe lang die stremming gaat duren, is nog onduidelijk. Dat er een stremming komt, staat al vast. En dat is tegen het zere been van de ASV. ‘De directe gevolgen zijn voor de hand liggend: vooral extra vaartijd, brandstofkosten, personeelskosten, kanaalkosten in België en oponthoud bij de sluizen door extra drukte.’

Vanuit de haven van Stein moet de binnenvaart nu omvaren via Antwerpen, ook wanneer zij naar Noord-Limburg moeten. De ASV waakt voor een reverse modal shift. ‘Dit was al aan de orde in het voorjaar toen de bouwkuip ingestort was; er werd heel snel naar vervoer per vrachtwagen gegrepen. Tot op de dag van vandaag is een deel van die lading niet teruggekomen naar de binnenvaart. Men maakt de binnenvaart hiermee tot een onbetrouwbare vervoerder: want wij kunnen geen vervoersgarantie afgeven’, schrijft de schippersvereniging.

Brief aan Rijkswaterstaat

De ASV heeft hier vragen over gesteld aan Rijkswaterstaat. In een brief, verstuurd door voorzitter Peter van der Veen, wordt onder andere gevraagd hoe Rijkswaterstaat ervoor gaat zorgen dat er op de omvaarroute geen oponthoud ontstaat. En of ze ergens compensatie kunnen krijgen voor het omvaren. De ASV is allerminst zeker van dat verladers hier namelijk extra voor gaan betalen. ‘Het komt over alsof RWS een eigen idee heeft en dat ook echt zo doorzet, zonder écht te willen luisteren naar anderen. De ASV heeft aan Rijkswaterstaat gevraagd om op korte termijn een reactie te geven op de opmerkingen, vragen en bevindingen van de ASV.’

Het besluit van Rijkswaterstaat om het Julianakanaal deels droog te leggen tijdens werkzaamheden volgt op twee incidenten. In september 2020 liep de bouwkuip bij Haven Stein onder water en in februari dit jaar bezweek de bouwkuip bij Berg. Het Julianakanaal wordt door Rijkswaterstaat verbreed en verdiept.

