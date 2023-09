Opvangschip Oekraïense vluchtelingen weg uit Mook vanwege problemen stuw Grave

Een schip voor opvang van Oekraïense vluchtelingen moet vanuit het Noord-Limburgse dorp Mook naar het plaatsje Heijen vertrekken. Dit omdat de waterstand van de Maas in Mook daalt als gevolg van een calamiteit bij de sluis in Grave, maakte de gemeente Mook en Middelaar bekend.

Als het schip niet vertrekt, dreigt het aan de grond te lopen. Het ligt pas enkele dagen in Mook. De bedoeling is dat het schip onderdak biedt aan maximaal honderd Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Die zouden volgens de plannen vanaf 5 september op de boot ondergebracht worden. De start van de opvang wordt uitgesteld, laat de gemeente vrijdagmiddag weten. ‘Omdat nu nog onduidelijk is hoe lang de situatie bij de sluis in Grave gaat duren, kunnen we verder nog niet zeggen wat de gevolgen zijn voor de verdere planning.’

De gemeente verwijst naar de website van Rijkswaterstaat voor meer informatie over de problemen die zijn veroorzaakt door de stuw in Grave. Daar klapte vrijdagochtend een juk uit de stuw, waardoor de waterstand van de Maas tussen Sambeek en Grave daalt. Het opvangschip gaat naar de Rijksvluchthaven in Heijen waar het waterpeil hoger is. Het schip kan daar volgens de gemeente voorlopig blijven.

‘In 2017 hebben we ook met het unicum van laagwater te maken gehad’, zei burgemeester Willem Gradisen van Mook en Middelaar. ‘We betreuren dat de situatie zich nu opnieuw voordoet en geven prioriteit aan het beperken van de schade. We doen dit in goed contact met Rijkswaterstaat en andere betrokkenen.’