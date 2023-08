Damen’s ijsbreker Nuyina mag brug in Tasmanië niet door

Damen

Het schip kost een slordige 300 miljoen euro en is de trots van Australië. IJsbreker Nuyina is speciaal gebouwd om afgelegen poolstations te kunnen bevoorraden en onderzoek te doen in arctische omstandigheden. Het Nederlandse Damen bouwde het schip, er is echter een probleem: de Nuyina mag niet onder Tasman-brug in Hobart door. Te breed en daardoor te gevaarlijk, vinden de havenautoriteiten. Daarom moet de Nuyina honderden kilometers omvaren om te bunkeren.