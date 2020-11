Schuttevaer Premium Antarctische ijsbreker Nuyina maakt proefvaart bij Damen Vlissingen Facebook

24 november 2020, 13:58

Het onderzoeksschip RSV Nuyina heeft een proefvaart gemaakt bij Vlissingen. Het schip wordt afgebouwd bij Amels Damen in Vlissingen en is de nieuwste Antarctische ijsbreker voor Australië. Het schip wordt opgeleverd in medio 2020.