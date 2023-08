Haven van Harlingen ziet grootst mogelijke cruiseschip Star Legend komen

Het 159 meter lange cruiseschip Star Legend is maandag 21 augustus aangekomen in Harlingen. Het is het grootst mogelijke cruiseschip dat de haven kan aandoen. ‘Grotere cruiseschepen kunnen de draai in de havenkom niet maken’, vertelt havendirecteur Paul Pot.

De Star Legend is eigendom van de Amerikaanse rederij Windstar Cruises. Aan boord is ruimte voor 312 passagiers. Het is het achtste cruiseschip dat de enige Friese zeehaven dit jaar aandoet. Daar komen dit jaar nog twee cruiseschepen bij. ‘Zoveel cruiseschepen hebben we nog niet eerder in de haven gehad’, vertelt Pot.

Die ontwikkeling is geen toeval, want Harlingen timmert al langer aan de weg om meer cruiseschepen te ontvangen, zegt Pot. Toch is de ontwikkeling ook wel een beetje toeval. ‘Eind vorig jaar moest een Noors cruiseschip uitwijken, want het kon door storm niet in Engeland komen. Dat beviel de rederij zo goed, dat ze twee weken later weer in onze haven lagen.’

Pot is blij met de ontwikkeling. ‘Het is goed voor de haven, maar ook voor de stad en haar ondernemers.’

Aanpassen havenmond

Eigenlijk zou de Star Legend eerder naar Harlingen komen, maar slecht weer verhinderde dat. ‘We hebben simulaties gedaan om in kaart te krijgen onder welke omstandigheden wat mogelijk is.’

Maandag was het in elk geval mooi weer en lukte het de sleepboten de draai met het cruiseschip te maken. Toch wordt de havenmond wellicht nog aangepast. ‘Dat betekent niet dat er dan grotere cruiseschepen naar de stad kunnen komen, maar wel dat het voor schepen van dit formaat veiliger wordt.’