Directeur Paul Pot: ‘Aanpassen havenmond cruciaal voor Port of Harlingen’

Vijf jaar Port of Harlingen

‘We hebben diverse oplossingen voor de havenmond onderzocht. Nu gaan we op zoek naar draagvlak en geld’, vertelt Paul Pot. Sinds de oprichting directeur van het Havenbedrijf NV Port of Harlingen. ‘We begonnen met nul euro op de rekening, de enige bron van inkomsten was het havengeld.’ Vijf jaar later is er volop activiteit in de haven. Maar voor verdere uitbreiding zijn aanpassingen nodig.