Veel kijkers bij uitladen auto’s Fremantle Highway

Het uitladen van de auto’s vanaf de Fremantle Highway in de Eemshaven trekt veel publiek. Tientallen dagjesmensen staan langs de hekken toe te kijken, terwijl de medewerkers gehuld in witte pakken de auto’s schoonspuiten in het schip en vervolgens naar buiten rijden.

De voertuigen worden vanuit milieuoverwegingen binnen in het schip schoongespoten. Buiten worden ze vervolgens op een afgeschermd stuk in de haven geparkeerd. Het zou totaal gaan om een kleine duizend personenauto’s welke nog in dermate staat zijn, dat ze naar buiten kunnen worden gehaald.

Wanneer de voertuigen weggezet zijn, is het aan de eigenaar van de lading en de inspecteurs om verder te kijken wat er met de voertuigen gaat gebeuren. De hele operatie duurt naar alle waarschijnlijkheid een week. Zaterdagmiddag kwamen de eerste personenauto’s het schip af.

Het schip vervoerde bijna 4.000 auto’s, waarvan bijna 500 elektrische voertuigen van verschillende merken. Ook waren er behoorlijk wat pluginhybrides aanboord. Het gros van de voertuigen raakte bij de brand zwaar beschadigd, waarbij er in een aantal gevallen niets meer van de voertuigen over is op een hoopje staal na.