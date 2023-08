Boskalis: ‘Auto’s met een geladen accu kunnen zeer gevaarlijk zijn op Fremantle Highway’

Nog geen definitief plan

Het is maar zeer de vraag of de 2700 auto’s die zwaar beschadigd aan boord van de Fremantle Highway staan van boord gehaald worden. Probleem is dat de elektrische auto’s een geladen accu hebben waar hoogspanning op zit, volgens de topman van Boskalis kan dat gevaarlijk zijn. Het duurt mogelijk nog lange tijd voordat er een definitief bergingsplan ligt.