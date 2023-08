Bij hoogtij toch scheepvaart mogelijk op Schelde na zinken schip

De Schelde is bij hoogtij toch bevaarbaar voor schepen. De Vlaamse autoriteiten hadden de rivier onder Antwerpen eigenlijk voor alle vaartuigen gesloten tot vrijdag na het zinken van een vrachtschip met bakstenen, maar de Schelde wordt toch opengesteld als het water hoog genoeg staat.

Volgens De Vlaamse Waterweg is er geen risico voor passerende vaartuigen als het water op tenminste 2 meter TAW staat, de Belgische referentiehoogte voor water die 2,33 meter lager ligt dan het Nederlandse NAP.

Vanaf woensdagochtend kunnen schepen in een tabel van de autoriteiten zien wanneer ze over de Schelde mogen varen. Ze moeten wel om een boei heen varen om het gezonken schip niet te raken.

Op de Boven-Zeeschelde ter hoogte van Dendermonde zijn de hulpdiensten nog steeds op zoek naar de schipper van de gezonken kempenaar Jogo 2.

Over de oorzaak van het zinken is nog niets bekend.

