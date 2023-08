Turkse werf Tersan levert twee Noorse cruiseschepen

De nieuwe schepen zijn 124 meter lang, 22 meter breed en gaan onder Noorse vlag varen. Havila heeft al twee kustcruiseschepen varen, de Havila Capella en Havila Castor.

Elektrisch

De Polaris en Pollux zijn energiezuinig en hebben een batterijpack van 6.1 megawattuur (MWh). Hiermee kunnen ze tot vier uur lang emissievrij varen. Dat betekent dat ze de Unesco Wereld erfgoedgebieden van de Geirangerfjorden zonder lawaai of uitstoot kunnen bezoeken. Over drie jaar wordt het verplicht voor schepen om emissievrij hier te varen. De schepen varen normaal gesproken op LNG.

Miljoenen waard

Elk van de schepen van Havila Voyage heeft een waarde van ongeveer 150 miljoen euro. De rederij heeft de schepen gefinancierd door 305 miljoen euro op te halen bij investeringsmaatschappij HPS Investment Partners LLC. Bovendien hebben de grootste eigenaren en investeerders van de rederij 65 miljoen euro aan extra eigen vermogen ingelegd én heeft Havila Holding AS een lening van 20 miljoen euro afgesloten.

Havila Polaris zal naar verwachting op 17 augustus vanuit de werf in Bergen vertrekken. Even later vertrekt de Pollux. Martini: ‘Onze bemanningen zal binnenkort aan boord gaan en we zullen nu de benodigde uitrusting laten inklaren voor de laatste controles. Afhankelijk van de weersomstandigheden die we tegenkomen op onze weg naar huis, zal het 10 tot 12 dagen duren om de schepen terug naar Noorwegen te brengen.’

