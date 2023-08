Ook kapitein en loods Fremantle Highway uit ziekenhuis

Aan boord van het schip waren in totaal 23 mensen. 22 van hen hadden de Indiase nationaliteit Een van hen is overleden. De loods had volgens K Line de Britse nationaliteit. Eerder sprak de charteraar van een mogelijk Nederlandse of Duitse loods.

Het schip met 3784 auto’s, waarvan bijna 500 elektrisch, ligt op dit moment op een tijdelijke locatie op zo’n 16 kilometer boven Schiermonnikoog en Ameland. Het is nog niet bekend naar welke haven de Fremantle Highway versleept gaat worden.

Boskalis wil dat het schip naar de nabij gelegen Eemshaven wordt versleept. Onderhandelingen daarover zijn gaande.

