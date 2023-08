Eerst onderzoek naar verslepen Fremantle Highway naar Eemshaven

Onderzoek nodig

Verschillende partijen onderzoeken of de uitgebrande Fremantle Highway naar de Eemshaven gesleept kan worden. De Eemshaven is ‘de meest logische optie’ zegt een woordvoerder van Groningen Seaports. De komst van het schip is echter nog niet definitief. Eerst wordt onderzocht of het schip ‘veilig en verantwoord’ naar de Groningse haven kan komen.