Finnlines haalt eerste hybride RoPax-schip uit China

hybride vracht-passagiersschip

De China Merchants Jinling-werf in het Chinese Weihai heeft onlangs het eerste hybride vracht-passagiersschip opgeleverd aan rederij Finnlines. Het schip is Finnsirius gedoopt en wordt naar verwachting in september in de vaart gebracht. Eind van dit jaar volgt het zusje, de Finncanopus.