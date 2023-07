Gezonken brandweerwagen stremt Moezel

Ondanks handrem

De Moezel is zondagmiddag 16 juli ter hoogte van Zell in der Mosel vijf uur lang gestremd geweest nadat een brandweervoertuig in het water was beland. De vrijwillige brandweer van Zell/Merl was bezig een bootje met een trailer uit het water te halen toen de brandweerwagen achteruit het water in reed.